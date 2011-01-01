Джерри Вайнтрауб. Голливудская Легенда
Джерри Вайнтрауб. Голливудская Легенда

Джерри Вайнтрауб. Голливудская Легенда (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.42011, His Way
Документальный82 мин18+
О фильме

Документальная биография Джерри Вайнтрауба, легендарного продюсера и музыкального промоутера, рассказанная им самим, его близкими и его коллегами.
Страна
США
Жанр
Документальный
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb