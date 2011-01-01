Джерри Вайнтрауб. Голливудская Легенда (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.42011, His Way
Документальный82 мин18+
О фильме
Документальная биография Джерри Вайнтрауба, легендарного продюсера и музыкального промоутера, рассказанная им самим, его близкими и его коллегами.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДМРежиссёр
Дуглас
МакГрат
- Актриса
Эллен
Баркин
- ББАктриса
Барбара
Буш
- Актёр
Джеймс
Каан
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Энди
Гарсиа
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- РМАктёр
Ральф
Маччио
- МСАктёр
Майкл
С. Мелдман
- Актёр
Брэд
Питт
- ГКПродюсер
Грейдон
Картер
- ГППродюсер
Гейб
Польски
- КТПродюсер
Клаудия
Таунли
- ТООператор
Тим
Орр
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман