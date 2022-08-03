Земля обетованная (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Корпоративный агент Стив Батлер и его партнер Сью Томасон приезжают в маленький городок, в последние годы переживающий кризис, чтобы получить согласие на бурение скважины. Все осложняется, когда в дело вмешиваются школьный учитель и представитель профсоюза, с которым у Стива личные счеты.

