Земля обетованная (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.12012, Promised Land
Драма102 мин18+
О фильме
Корпоративный агент Стив Батлер и его партнер Сью Томасон приезжают в маленький городок, в последние годы переживающий кризис, чтобы получить согласие на бурение скважины. Все осложняется, когда в дело вмешиваются школьный учитель и представитель профсоюза, с которым у Стива личные счеты.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Гас
Ван Сент
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Джон
Красински
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- ТКАктёр
Терри
Кинни
- ТГАктёр
Тим
Гини
- Актёр
Лукас
Блэк
- ХХАктёр
Хэл
Холбрук
- Сценарист
Джон
Красински
- Сценарист
Мэтт
Дэймон
- ДЭСценарист
Дэйв
Эггерс
- Продюсер
Мэтт
Дэймон
- Продюсер
Джон
Красински
- Продюсер
Крис
Мур
- ГАХудожник
Грегори
А. Веймерскирч
- БРМонтажёр
Билли
Рич
- ЛСОператор
Линус
Сандгрен
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман