Земля обетованная
Земля обетованная (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.12012, Promised Land
Драма102 мин18+

О фильме

Корпоративный агент Стив Батлер и его партнер Сью Томасон приезжают в маленький городок, в последние годы переживающий кризис, чтобы получить согласие на бурение скважины. Все осложняется, когда в дело вмешиваются школьный учитель и представитель профсоюза, с которым у Стива личные счеты.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Земля обетованная»