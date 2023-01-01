Биография

Джон Красински — американский актер, кинорежиссер и сценарист, получивший широкую известность благодаря роли в культовом ситкоме «Офис». Актер дважды становился лауреатом престижной премии «Сатурн», дважды — премии Гильдии киноактеров США и дважды получал награду «Выбор критиков». Четыре раза номинировался на премию «Эмми». Родился в Бостоне, США, 20 октября 1979 года. В юные годы Джон играл в школьном театре. Затем изучал английский язык в Брауновском университете, а его дипломной работой стала пьеса «Содержимое под давлением». Во время учебы Красински присоединился к комедийной группе «Вне границ» и занимался в театральном центре Юджина О’Нила. В 2000 году он прошел стажировку в качестве сценариста для телевизионного ток-шоу. В 2001-м Джон окончил учебу и переехал в Нью-Йорк, чтобы строить актерскую карьеру. Начал Джон Красински с небольших ролей, а его первым серьезным проектом стал «Офис», выходивший на экраны с 2005 до 2013 года. После успеха сериала Джон снялся в десятках фильмов. Самые известные киноработы с его участием: «Отпуск по обмену», «Любовь вне правил», «Простые сложности», «Жених напрокат», «Все любят китов», «Земля обетованная», «Алоха». С 2018 по 2023 год он исполнял заглавную роль в сериале «Джек Райан». В 2018 году Красински сыграл главную роль в триллере «Тихое место», а также выступил в качестве режиссера этой ленты. В 2022 году вышел сиквел. В этом же году Джон Красински появился в роли Капитана Фантастика в супергеройском фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».