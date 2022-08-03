Жених напрокат (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Подруга невесты просыпается в одной постели с женихом накануне свадьбы. «Жених напрокат» (2011) — ромком о том, как не перепутать дружбу с любовью, от режиссера культовой комедии «Соседка».



Еще в университете Рэйчел познакомилась с Дексом. Но взаимная симпатия не успела перерасти во что-то большее. Гораздо более раскрепощенная и уверенная в себе подруга Рэйчел Дарси на одной из тусовок с легкостью перенаправила внимание красавчика на себя. Декс и Рэйчел так и остались друзьями. После шести лет отношений Декс и Дарси решают пожениться. Объявив о помолвке на 30-м дне рождения Рэйчел, ее подруга покидает вечеринку, чтобы проспаться. Однако она не подозревает, что между ее женихом и лучшей подругой все еще возможны чувства. Проснувшись после ночи, проведенной вместе, Декс задумывается, правильный ли выбор он сделал в университетские годы, а Рэйчел — почему упустила свою любовь.



Как герои выберутся из этого любовного треугольника? Кейт Хадсон, Джон Красински, Джиннифир Гудвин в комедии «Жених напрокат» — фильм 2011 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.

