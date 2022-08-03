Жених напрокат (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Подруга невесты просыпается в одной постели с женихом накануне свадьбы. «Жених напрокат» (2011) — ромком о том, как не перепутать дружбу с любовью, от режиссера культовой комедии «Соседка».
Еще в университете Рэйчел познакомилась с Дексом. Но взаимная симпатия не успела перерасти во что-то большее. Гораздо более раскрепощенная и уверенная в себе подруга Рэйчел Дарси на одной из тусовок с легкостью перенаправила внимание красавчика на себя. Декс и Рэйчел так и остались друзьями. После шести лет отношений Декс и Дарси решают пожениться. Объявив о помолвке на 30-м дне рождения Рэйчел, ее подруга покидает вечеринку, чтобы проспаться. Однако она не подозревает, что между ее женихом и лучшей подругой все еще возможны чувства. Проснувшись после ночи, проведенной вместе, Декс задумывается, правильный ли выбор он сделал в университетские годы, а Рэйчел — почему упустила свою любовь.
Как герои выберутся из этого любовного треугольника? Кейт Хадсон, Джон Красински, Джиннифир Гудвин в комедии «Жених напрокат» — фильм 2011 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Люк
Гринфилд
- ДГАктриса
Джиннифер
Гудвин
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актёр
Колин
Эглсфилд
- Актёр
Джон
Красински
- Актёр
Стив
Хоуи
- Актриса
Эшли
Уильямс
- ДПАктёр
Джеффри
Пирсон
- ДААктриса
Джилл
Айкенберри
- ДЭАктёр
Джонатан
Эпштейн
- ЛТАктриса
Лея
Томпсон
- ДССценарист
Дженни
Снайдер Урмен
- ЭГСценарист
Эмили
Гиффин
- Продюсер
Бродерик
Джонсон
- Продюсер
Эндрю
А. Косов
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд
- ЧМОператор
Чарльз
Мински
- АВКомпозитор
Алекс
Вурман