Биография

Стив Хоуи — американский актер, в основном известный по съемкам в сериалах. Родился Стив Хоуи в Сан-Антонио 12 июля 1977 года. Родители часто брали Стива и его брата в морские походы на яхте. Во время учебы в школе подросток неплохо проявлял себя в баскетболе. Отец мальчика был связан с миром кино, поэтому в итоге Стив выбрал актерскую профессию. Стив Хоуи начал свою карьеру со съемок в сериалах, среди которых были «Скорая помощь» и «Шоу Дрю Кэри». Затем был ситком «Риба», который принес актеру популярность — он принял участие во всех семи сезонах. Постепенно его начали приглашать в полнометражные фильмы, среди которых были заметные проекты: «Война невест», «Стан Хельсинг» и «Жених напрокат». Он принял участие в популярных проектах «Ясновидец», «Бесстыжие», «Новенькая» и «Трудоголики». Затем ему предложили главную роль в сериале «Правдивая ложь» — ремейке одноименного популярного фильма Джеймса Кэмерона. Также Стив Хоуи не игнорирует приглашения в театральные спектакли, время от времени выходя на подмостки в различных постановках. Также он принимает участие в волонтерской деятельности, помогая больным детям и их семьям.