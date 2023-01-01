Биография

Американский известный актер Колин Эглсфилд получил известность, исполнив роли в т/с «Все мои дети» и «Мелроуз-плейс», а также в к/ф «Жених на прокат». Родился 9.02.1973 г. в городе Фармингтон-Хилс. Детство Эглсфилда прошло в южном округе Мичигана. Когда юному артисту исполнилось десять, они с семьей перебрались в Крит. Он мечтал быть физиком, но затем заинтересовался актерством. Эгглсфилд окончил католическую школу и Университет Айовы, имел степень бакалавра медицинских наук. Стал работать моделью и даже выиграл конкурс красоты. Работал с «Beatrice Model», представляя «Versace», «Armani» и другие популярные ТМ. Журналом «People» в 2005 г. был включен в список «Самых сексуальных мужчин мира». Окончив курсы актерского мастерства, юный артист получил приглашение на гостевые роли в сериалах «Улица», «Зачарованные», «Закон и порядок: специальный корпус» и другие. В сериале «Все мои дети» он с 2005 по 2009 год играет доктора Мэлдена, а в 2009 году выходит сериал «Мелроуз-Плейс» с его участием. В 2011 году выходит фильм с Эглсфилдом в главной роли – «Жених на прокат». На фестивале «Cackalacky Film Festival» фильм «Прекрасный мечтатель», в котором он сыграл главную роль, получил награду как лучший фильм. В настоящее время Колин снимается в сериалах и занимается благотворительностью.