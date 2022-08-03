Точка возврата (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.92018, Backtrace
Триллер, Криминал92 мин18+
О фильме
Во время налета на банк опытный грабитель МакДональд получает черепно-мозговую травму и теряет память. Полицейские во главе со следователем Сайксом пытаются выяснить, где преступник спрятал 20 миллионов, и вводят МакДональду экспериментальное вещество, способное пробудить его воспоминания.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.8 IMDb
- БАРежиссёр
Брайан
А. Миллер
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Мэттью
Модайн
- Актёр
Райан
Гузман
- МУАктриса
Медоу
Уильямс
- ТДАктёр
Тайлер
Джон Олсон
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- Актёр
Колин
Эглсфилд
- БНАктриса
Брукс
Нэйдер
- ДУАктриса
Дженна
Уиллис
- БКАктриса
Байли
Каррен
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернон
- МБПродюсер
Мартин
Бленкоув
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- РЧАктёр дубляжа
Роман
Черный
- ПАОператор
Питер
А. Холлэнд