Точка возврата
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Точка возврата

Точка возврата (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.92018, Backtrace
Триллер, Криминал92 мин18+

О фильме

Во время налета на банк опытный грабитель МакДональд получает черепно-мозговую травму и теряет память. Полицейские во главе со следователем Сайксом пытаются выяснить, где преступник спрятал 20 миллионов, и вводят МакДональду экспериментальное вещество, способное пробудить его воспоминания.

Страна
Великобритания, США, Япония, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Точка возврата»