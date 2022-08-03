Точка возврата (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Во время налета на банк опытный грабитель МакДональд получает черепно-мозговую травму и теряет память. Полицейские во главе со следователем Сайксом пытаются выяснить, где преступник спрятал 20 миллионов, и вводят МакДональду экспериментальное вещество, способное пробудить его воспоминания.

