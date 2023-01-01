Биография

Райан Гузман — актер кино и телевидения. Родился в Абилине 21 сентября 1987 года. Большую часть жизни Райан провел в Калифорнии. Серьезно занимался карате и даже дорос до черного пояса. После окончания школы поступил в Колледж Сиерра, где открыл для себя бейсбол и мечтал стать чемпионом, но из-за травмы позвоночника оставил профессиональный спорт. Некоторое время работал моделью, рекламировал продукцию Calvin Klein. Сегодня фильмография Райана Гузмана насчитывает 20 проектов. Его дебютной работой стал фильм «Шаг вперед 4», затем последовали картины «Поклонник», «Каждому свое», «Точка возврата», «Красавчик», «911: Одинокая звезда».