Шаг вперед: Все или ничего (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Шаг вперед: все или ничего» (2014) — пятая кинолента популярной франшизы, молодежная танцевальная мелодрама, которая порадует зрителей танцевальными батлами, яркими костюмами и зажигательными мелодиями. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Шаг вперед: все или ничего» в хорошем качестве.Команда Шона «Банда» после очередного неудачного прослушивания и проигранного танцевального батла команде «Мрачные рыцари» разочарована и решает вернуться в Майями. Но амбициозный и талантливый Шон не намерен сдаваться, он остается в Лос-Анджелесе. Старый друг Шона, «Лось», дает ему работу и крышу над головой. Шон, увидев рекламу престижного танцевального конкурса Vortex, загорелся идеей участвовать. Он уверен, что сможет победить, но для этого ему нужна команда. После недолгих раздумий «Лось» соглашается принять участие в конкурсе и помогает собрать команду лучших танцоров «LMNTRIX». Пройдя отборочный тур, команде Шона предстоит сразиться с непобедимым противником, командой «Мрачные рыцари». Сможет ли Шон привести команду к победе, можно узнать, если смотреть онлайн фильм «Шаг вперед: все или ничего» в хорошем качестве на нашем сайте.



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