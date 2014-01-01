Шаг вперед: Все или ничего (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Шаг вперед: все или ничего» (2014) — пятая кинолента популярной франшизы, молодежная танцевальная мелодрама, которая порадует зрителей танцевальными батлами, яркими костюмами и зажигательными мелодиями. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Шаг вперед: все или ничего» в хорошем качестве.Команда Шона «Банда» после очередного неудачного прослушивания и проигранного танцевального батла команде «Мрачные рыцари» разочарована и решает вернуться в Майями. Но амбициозный и талантливый Шон не намерен сдаваться, он остается в Лос-Анджелесе. Старый друг Шона, «Лось», дает ему работу и крышу над головой. Шон, увидев рекламу престижного танцевального конкурса Vortex, загорелся идеей участвовать. Он уверен, что сможет победить, но для этого ему нужна команда. После недолгих раздумий «Лось» соглашается принять участие в конкурсе и помогает собрать команду лучших танцоров «LMNTRIX». Пройдя отборочный тур, команде Шона предстоит сразиться с непобедимым противником, командой «Мрачные рыцари». Сможет ли Шон привести команду к победе, можно узнать, если смотреть онлайн фильм «Шаг вперед: все или ничего» в хорошем качестве на нашем сайте.
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Информация
Рейтинг
- ТСРежиссёр
Триш
Си
- Актёр
Райан
Гузман
- БЭАктриса
Бриана
Эвиган
- МГАктёр
Миша
Гэбриел Хэмилтон
- ИМАктриса
Изабелла
Мико
- ЭСАктриса
Элисон
Стоунер
- АСАктёр
Адам
Севани
- СБАктёр
Стивен
Босс
- ССАктёр
Стивен
Стево Джонс
- ДШАктёр
Дэвид
Шрейбман
- МКАктриса
Мари
Кода
- ДССценарист
Джон
Сьютнем
- ЭФПродюсер
Эрик
Фейг
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- Продюсер
Адам
Шенкман
- ПВПродюсер
Патрик
Вахсбергер
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Яковлев
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ДФХудожник
Джеймс
Филпотт
- САХудожница
Соён
Ан
- ХПХудожник
Хамиш
Парди
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- БПОператор
Брайан
Пирсон
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони