Wink
Фильмы
Точка возврата
Актёры и съёмочная группа фильма «Точка возврата»

Актёры и съёмочная группа фильма «Точка возврата»

Режиссёры

Брайан А. Миллер

Брайан А. Миллер

Brian A. Miller
Режиссёр

Актёры

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Sylvester Stallone
АктёрDet. Sykes
Мэттью Модайн

Мэттью Модайн

Matthew Modine
АктёрDonovan MacDonald
Райан Гузман

Райан Гузман

Ryan Guzman
АктёрLucas
Медоу Уильямс

Медоу Уильямс

Meadow Williams
АктрисаErin
Тайлер Джон Олсон

Тайлер Джон Олсон

Tyler Jon Olson
АктёрFarren Dell
Кристофер Макдональд

Кристофер Макдональд

Christopher McDonald
АктёрSpecial Agent Franks
Колин Эглсфилд

Колин Эглсфилд

Colin Egglesfield
АктёрDetective Carter
Брукс Нэйдер

Брукс Нэйдер

Brooks Nader
АктрисаOrderly Lisa
Дженна Уиллис

Дженна Уиллис

Jenna Willis
АктрисаDetective Bay
Байли Каррен

Байли Каррен

Baylee Curran
АктрисаSecurity Guard Alicia

Продюсеры

Дэвид Бернон

Дэвид Бернон

David Bernon
Продюсер
Мартин Бленкоув

Мартин Бленкоув

Martin Blencowe
Продюсер

Актёры дубляжа

Борис Георгиевский

Борис Георгиевский

Актёр дубляжа
Евгений Пашин

Евгений Пашин

Актёр дубляжа
Дмитрий Гаврилов

Дмитрий Гаврилов

Актёр дубляжа
Алена Узлюк

Алена Узлюк

Актриса дубляжа
Роман Черный

Роман Черный

Актёр дубляжа

Операторы

Питер А. Холлэнд

Питер А. Холлэнд

Peter Holland
Оператор