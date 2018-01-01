WinkФильмыТочка возвратаАктёры и съёмочная группа фильма «Точка возврата»
Актёры и съёмочная группа фильма «Точка возврата»
Актёры
АктёрDet. Sykes
Сильвестр СталлонеSylvester Stallone
АктёрDonovan MacDonald
Мэттью МодайнMatthew Modine
АктёрLucas
Райан ГузманRyan Guzman
АктрисаErin
Медоу УильямсMeadow Williams
АктёрFarren Dell
Тайлер Джон ОлсонTyler Jon Olson
АктёрSpecial Agent Franks
Кристофер МакдональдChristopher McDonald
АктёрDetective Carter
Колин ЭглсфилдColin Egglesfield
АктрисаOrderly Lisa
Брукс НэйдерBrooks Nader
АктрисаDetective Bay
Дженна УиллисJenna Willis
АктрисаSecurity Guard Alicia