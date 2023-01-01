Биография

Кристофер Макдональд – актер американского кино, который прославился, главным образом, благодаря своему искусному мастерству исполнения ролей высокомерных и помпезных персонажей. Его фильмография насчитывает более двухсот кинокартин комедийного и драматического направлений. Широкую известность получил благодаря участию в таких проектах, как «Счастливчик Гилмор», «Флаббер», «Реквием по мечте» и др. Кристофер Макдональд родился в 1955 году в семье преподавателей. Свое детство будущий актер провел в пригороде Нью-Йорка – Ромулусе. Закончил Хобарт-колледж в Нью-Йорке. Актер Кристофер Макдональд в большинстве кинопроектов исполнял роли второго плана. Но все персонажи в его исполнении отличаются яркостью и харизматичностью. Фильмы Кристофера Макдональда, которые следует назвать: «Тельма и Луиза», «Реквием по мечте», «Факультет», «Наркоз», «Шансы есть», «Мальчикам это нравится», «Американская сказка», а также сериалы «Семейный закон», «Северный берег», «Салон Вероники» и другие. В качестве режиссера Кристофер Макдональд проявил себя в работе над проектом «Гостиница в девственном лесу». Также работал над озвучиванием персонажей в мультфильме «Супермэн» и аниме «Стальной гигант».