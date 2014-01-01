7.52014, Vice
Фантастика, Боевики91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Добро пожаловать в рай (фильм, 2014) смотреть онлайн
Сюжет
Действие происходит в относительно недалеком будущем, когда для богачей создан специальный город-курорт, основные обитатели которых и обслуга - андроиды. Туристы за соответствующую цену могут осуществит�ь здесь самые безумные свои фантазии, а андроиды, пострадавшие от рук людей, направляются на перезагрузку памяти. Но однажды случается сбой, и женщина-андроид обретает память о всех кошмарах, которым богатые извращенцы подвергали ее и остальных искусственных людей. И она решает отомстить…
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Боевики, Триллеры
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.2 IMDb
- БАРежиссёр
Брайан
А. Миллер
- ЭЧАктриса
Эмбир
Чилдерс
- Актёр
Томас
Джейн
- Актёр
Брайан
Гринберг
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Джонатон
Шек
- ШКАктриса
Шарлотта
Кирк
- БГАктёр
Бретт
Гранстафф
- РОАктёр
Райан
О’Нан
- ДГАктёр
Дэвид
Гордон
- Актёр
Колин
Эглсфилд
- АФСценарист
Андре
Фабрицио
- ДПСценарист
Джереми
Пассмор
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- БШХудожница
Бонни
Штаух
- ПХМонтажёр
Пол
Харб
- РШМонтажёр
Рик
Шэйн
- ХКомпозитор
Хайбрид