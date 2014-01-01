Добро пожаловать в рай (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Действие происходит в относительно недалеком будущем, когда для богачей создан специальный город-курорт, основные обитатели которых и обслуга - андроиды. Туристы за соответствующую цену могут осуществит�ь здесь самые безумные свои фантазии, а андроиды, пострадавшие от рук людей, направляются на перезагрузку памяти. Но однажды случается сбой, и женщина-андроид обретает память о всех кошмарах, которым богатые извращенцы подвергали ее и остальных искусственных людей. И она решает отомстить…







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