Добро пожаловать в рай
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Добро пожаловать в рай
7.52014, Vice
Фантастика, Боевики91 мин18+
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Добро пожаловать в рай (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Действие происходит в относительно недалеком будущем, когда для богачей создан специальный город-курорт, основные обитатели которых и обслуга - андроиды. Туристы за соответствующую цену могут осуществить здесь самые безумные свои фантазии, а андроиды, пострадавшие от рук людей, направляются на перезагрузку памяти. Но однажды случается сбой, и женщина-андроид обретает память о всех кошмарах, которым богатые извращенцы подвергали ее и остальных искусственных людей. И она решает отомстить…


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Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать в рай»

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