Биография

Эшли Уильямс — американская актриса, режиссер и продюсер. Лауреат премии Beverly Hills Film Festival 2004 года в номинации «Лучшая актриса» — за роль в картине «Список». В 2011 году номинирована на премию Phoenix Film Critics Society Awards за проект «Предел риска». Родилась в Вестчестер-Каунти 12 ноября 1978 года. Среднее образование девушка получила в школе города Рай. В 2001 году она успешно прошла обучение в Бостонском университете, посещала работающую при нем школу театральных искусств. Также Эшли училась в ведущих британских актерских академиях RADA и LAMDA. На киноэкране Эшли Уильямс дебютировала в 14 лет с небольшой ролью в картине «Бабье лето». Еще через два года девушку пригласили в проект «Как вращается мир», в котором она работала с 1995 по 2001 год. В 2004 году Эшли сыграла в полнометражной картине «Список». С 2006 по 2014 год актриса исполняла одну из основных ролей в телесериале «Как я встретил вашу маму». В 2011-м вышло два рейтинговых проекта с участием Эшли — «Предел риска» и «Жених напрокат». Также зрителям запомнились роли актрисы в проектах «Инстинкт», «Праздник сердец», «Никогда не целуй мужчину в рождественском свитере» и «Записки осени».