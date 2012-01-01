Никто не уходит (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
23-летняя Мартина приезжает в Лос-Анджелес и, поселившись в доме богатой семьи, начинает работать над своим фильмом. Отец двоих детей, по просьбе жены, берется помочь молодой гостье завершить проект. Но ч�ем больше времени Мартина проводит со своей суррогатной семьей, тем более очевидны становятся грядущие перемены...
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Ри
Руссо-Янг
- Актёр
Джон
Красински
- Актриса
Оливия
Тирлби
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- ИЭАктриса
Индия
Энненга
- Актёр
Ди�лан
МакДермотт
- Актёр
Джастин
Кирк
- РУАктёр
Риз
Уэйкфилд
- ЭСАктёр
Эмануеле
Сеччи
- Актёр
Сэм
Лернер
- МУАктёр
Мэйсон
Уэлш
- ДКАктёр
Дэвид
Колл
- ДЛАктриса
Джейн
Леви
- ЭСАктёр
Энтони
Салударес
- СРАктриса
Саманта
Ресслер
- ЛДСценарист
Лина
Данэм
- Сценарист
Ри
Руссо-Янг
- ДШПродюсер
Джонатан
Шварц
- АСПродюсер
Андреа
Сперл�инг
- АВПродюсер
Алисия
Ван Куверинг
- УФПродюсер
Уоррен
Фишер
- ШВПродюсер
Шон
Воутер
- ДВМонтажёр
Джон
В. Уолтер
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс