Никто не уходит (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

23-летняя Мартина приезжает в Лос-Анджелес и, поселившись в доме богатой семьи, начинает работать над своим фильмом. Отец двоих детей, по просьбе жены, берется помочь молодой гостье завершить проект. Но ч�ем больше времени Мартина проводит со своей суррогатной семьей, тем более очевидны становятся грядущие перемены...



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