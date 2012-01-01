Никто не уходит
Wink
Фильмы
Никто не уходит
6.22012, Nobody Walks
Драмы78 мин18+

Никто не уходит (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

23-летняя Мартина приезжает в Лос-Анджелес и, поселившись в доме богатой семьи, начинает работать над своим фильмом. Отец двоих детей, по просьбе жены, берется помочь молодой гостье завершить проект. Но чем больше времени Мартина проводит со своей суррогатной семьей, тем более очевидны становятся грядущие перемены...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Никто не уходит»

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