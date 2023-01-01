Биография

Джастин Кирк – актер. Премирован за лучшую игру в сериалах. Родился в 1969 году. На сцену попал в семь лет, участвовал в постановках Салемского театрального колледжа. Увлеченный гитарист. В двадцатилетнем возрасте сотрудничал с несколькими популярными музыкальными коллективами Нью-Йорка, учился в консерватории при театре «Круг в квадрате». Играл на бродвейских сценах. В спектакле 1997 года о любви, доблести и сострадании в тесно слитой мужской компании исполнил одну из центральных ролей. Образ сыгранного им слепого и мечтательного Бобби Брамса был высоко оценен критиками. Артист получил свой первый театральный приз. Кинематографические роли Кирка неоднократно номинировались на престижные премии. Удача дважды улыбалась актеру. В кино и на телевидении актер играет часто и много. Одна из главных ролей у Кирка в сериале 2003 года «Ангелы в Америке». Участие в проекте, по словам самого артиста, далось ему непросто и из-за сложности исполняемой роли, и из-за работы с признанными мастерами жанра. Огромной радостью, говорит актер, стала роль в юмористическом сериале 2005-2012 годов «Косяки». Сейчас артист участвует в детективном сериале «Перри Мейсон».