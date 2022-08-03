Последняя любовь мистера Моргана (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Пожилой профессор встречает энергичную учительницу танцев, которая меняет его жизнь. Светлая мелодрама с Майклом Кейном и музыкой Ханса Циммера.



Мэттью Морган — бывший профессор философии, в одиночестве живущий в Париже спустя три года после смерти жены. Его семья осталась в Америке, и свои дни он проводит в тоске по прошлому и любимой супруге. Однажды в автобусе он встречает Полин — молодую учительницу танцев. Между ними завязывается дружба, и вот Мэттью уже танцует ча-ча-ча на ее уроках. Однако его тоска по утерянному счастью все еще слишком сильна.



Сможет ли он с ней справиться, расскажет фильм «Последняя любовь мистера Моргана» 2013 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

