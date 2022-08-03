Последняя любовь мистера Моргана (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Последняя любовь мистера Моргана
Последняя любовь мистера Моргана
8.62013, Mr. Morgan's Last Love
Драма111 мин18+

О фильме

Пожилой профессор встречает энергичную учительницу танцев, которая меняет его жизнь. Светлая мелодрама с Майклом Кейном и музыкой Ханса Циммера.

Мэттью Морган — бывший профессор философии, в одиночестве живущий в Париже спустя три года после смерти жены. Его семья осталась в Америке, и свои дни он проводит в тоске по прошлому и любимой супруге. Однажды в автобусе он встречает Полин — молодую учительницу танцев. Между ними завязывается дружба, и вот Мэттью уже танцует ча-ча-ча на ее уроках. Однако его тоска по утерянному счастью все еще слишком сильна.

Страна
Германия, США, Франция, Бельгия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя любовь мистера Моргана»