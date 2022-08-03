Последняя любовь мистера Моргана (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Пожилой профессор встречает энергичную учительницу танцев, которая меняет его жизнь. Светлая мелодрама с Майклом Кейном и музыкой Ханса Циммера.
Мэттью Морган — бывший профессор философии, в одиночестве живущий в Париже спустя три года после смерти жены. Его семья осталась в Америке, и свои дни он проводит в тоске по прошлому и любимой супруге. Однажды в автобусе он встречает Полин — молодую учительницу танцев. Между ними завязывается дружба, и вот Мэттью уже танцует ча-ча-ча на ее уроках. Однако его тоска по утерянному счастью все еще слишком сильна.
Сможет ли он с ней справиться, расскажет фильм «Последняя любовь мистера Моргана» 2013 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СНРежиссёр
Сандра
Неттельбек
- Актёр
Майкл
Кейн
- КПАктриса
Клеманс
Поэзи
- Актёр
Джастин
Кирк
- Актриса
Джейн
Александр
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- АААктриса
Анн
Альваро
- МГАктриса
Мишель
Годде
- РХАктёр
Ричард
Хоуп
- ЯШАктёр
Янник
Шуара
- ККАктриса
Кристель
Корнил
- СНСценарист
Сандра
Неттельбек
- ФДСценарист
Франсуаза
Дорнер
- ФКПродюсер
Филипп
Кройцер
- ИКАктёр дубляжа
Игорь
Коробов
- ТБАктриса дубляжа
Татьяна
Бабенкова
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фильченко
- ТСАктриса дубляжа
Татьяна
Сезоненко
- ВРАктриса дубляжа
Вероника
Райциз
- СБХудожница
Сесилия
Блом
- МБОператор
Михаэль
Бертль
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер