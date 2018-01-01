Wink
Последняя любовь мистера Моргана
Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя любовь мистера Моргана»

Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя любовь мистера Моргана»

Режиссёры

Сандра Неттельбек

Сандра Неттельбек

Sandra Nettelbeck
Режиссёр

Актёры

Майкл Кейн

Майкл Кейн

Michael Caine
АктёрMatthew Morgan
Клеманс Поэзи

Клеманс Поэзи

Clémence Poésy
АктрисаPauline Laubie
Джастин Кирк

Джастин Кирк

Justin Kirk
АктёрMiles Morgan
Джейн Александр

Джейн Александр

Jane Alexander
АктрисаJoan Morgan
Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон

Gillian Anderson
АктрисаKaren Morgan
Анн Альваро

Анн Альваро

Anne Alvaro
АктрисаMadame Léry
Мишель Годде

Мишель Годде

Michelle Goddet
АктрисаMadame Dune (в титрах: Michèle Goddet)
Ричард Хоуп

Ричард Хоуп

Richard Hope
АктёрStamp Collector
Янник Шуара

Янник Шуара

Yannick Choirat
АктёрLucien
Кристель Корнил

Кристель Корнил

Christelle Cornil
АктрисаSandwich Salesgirl #1

Сценаристы

Сандра Неттельбек

Сандра Неттельбек

Sandra Nettelbeck
Сценарист
Франсуаза Дорнер

Франсуаза Дорнер

Françoise Dorner
Сценарист

Продюсеры

Филипп Кройцер

Филипп Кройцер

Philipp Kreuzer
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Коробов

Игорь Коробов

Актёр дубляжа
Татьяна Бабенкова

Татьяна Бабенкова

Актриса дубляжа
Александр Фильченко

Александр Фильченко

Актёр дубляжа
Татьяна Сезоненко

Татьяна Сезоненко

Актриса дубляжа
Вероника Райциз

Вероника Райциз

Актриса дубляжа

Художники

Сесилия Блом

Сесилия Блом

Cécilia Blom
Художница

Операторы

Михаэль Бертль

Михаэль Бертль

Michael Bertl
Оператор

Композиторы

Ханс Циммер

Ханс Циммер

Hans Zimmer
Композитор