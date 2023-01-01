Биография

Оливия Тирлби — американская актриса кино и театра. Обладательница наград различных кинофестивалей. Родилась в Нью-Йорке 6 октября 1986 года. Творческие задатки девочка начала проявлять рано, поэтому обеспеченные родители не жалели денег на развитие ее талантов. Оливия ходила в престижную частную школу, а также регулярно посещала мастер-классы по актерской игре. После получения среднего образования поступила в Академию театра и кино. Дебют в кино пришелся на фильм «Потерянный рейс», но первую известность молодой актрисе принес сериал «Похищенный». Полноценная слава пришла после роли в кинофильме «Джуно». Затем были ленты «Безумие», «Запасное стекло», «Больше, чем секс», «Судья Дредд 3D», «Белая орхидея», «Шафер напрокат», а также «Оппенгеймер». Несмотря на популярность, в основном актриса исполняет эпизодические и второстепенные роли. Также она часто снимается в сериалах — ее можно увидеть в проектах «Смертельно скучающий», «Голиаф», «Секс в другом городе: Поколение Q» и «Y. Последний мужчина». Не забывает Оливия и про театр — она часто появляется на подмостках в различных постановках.