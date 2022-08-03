Фильм «Судья Дредд» (2012) рассказывает о мире будущего, где все три ветви власти принадлежат одному лицу. Карл Урбан, известный по роли в космическом хите «Звездный путь», в фантастическом боевике от создателей «28 дней спустя».



В этом жестоком постапокалиптическом мире, где преступность и хаос царят на улицах мегаполисов, правительство создает институт универсальных Судей: теперь они последняя надежда на восстановление порядка. Судья Дредд, один из самых опытных и бескомпромиссных сотрудников, получает задание вместе с молодой напарницей Кассандрой Андерсон устранить наркобарона в жутком небоскребе Мега-Сити. Здесь они столкнутся с армией наемников, коварными интригами и враждебной средой, где оружие говорит громче слов. Этот фильм, созданный по британскому комиксу, открывает зрителю мир, полный опасностей.



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