Судья Дредд 3D
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Судья Дредд 3D
9.02012, Dredd
Фантастика, Боевик91 мин18+

Судья Дредд 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Фильм «Судья Дредд» (2012) рассказывает о мире будущего, где все три ветви власти принадлежат одному лицу. Карл Урбан, известный по роли в космическом хите «Звездный путь», в фантастическом боевике от создателей «28 дней спустя».

В этом жестоком постапокалиптическом мире, где преступность и хаос царят на улицах мегаполисов, правительство создает институт универсальных Судей: теперь они последняя надежда на восстановление порядка. Судья Дредд, один из самых опытных и бескомпромиссных сотрудников, получает задание вместе с молодой напарницей Кассандрой Андерсон устранить наркобарона в жутком небоскребе Мега-Сити. Здесь они столкнутся с армией наемников, коварными интригами и враждебной средой, где оружие говорит громче слов. Этот фильм, созданный по британскому комиксу, открывает зрителю мир, полный опасностей.

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Страна
Великобритания, США, Индия, ЮАР
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Судья Дредд 3D»