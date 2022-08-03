Судья Дредд 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм «Судья Дредд» (2012) рассказывает о мире будущего, где все три ветви власти принадлежат одному лицу. Карл Урбан, известный по роли в космическом хите «Звездный путь», в фантастическом боевике от создателей «28 дней спустя».
В этом жестоком постапокалиптическом мире, где преступность и хаос царят на улицах мегаполисов, правительство создает институт универсальных Судей: теперь они последняя надежда на восстановление порядка. Судья Дредд, один из самых опытных и бескомпромиссных сотрудников, получает задание вместе с молодой напарницей Кассандрой Андерсон устранить наркобарона в жутком небоскребе Мега-Сити. Здесь они столкнутся с армией наемников, коварными интригами и враждебной средой, где оружие говорит громче слов. Этот фильм, созданный по британскому комиксу, открывает зрителю мир, полный опасностей.
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СтранаВеликобритания, США, Индия, ЮАР
ЖанрФантастика, Боевик, Криминал
КачествоFull HD, SD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
- ПТРежиссёр
Пит
Трэвис
- Актёр
Карл
Урбан
- Актриса
Оливия
Тирлби
- Актриса
Лина
Хиди
- ВХАктёр
Вуд
Харрис
- Актёр
Донал
Глисон
- УГАктёр
Уоррик
Грайр
- Актёр
Деобиа
Опарей
- ФЧАктёр
Фрэнсис
Чалер
- ДХАктёр
Дэниэл
Хадебе
- Актриса
Рэки
Айола
- ДВСценарист
Джон
Вагнер
- КЭСценарист
Карлос
Эскуэрра
- АГСценарист
Алекс
Гарленд
- АГПродюсер
Алекс
Гарленд
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- АРПродюсер
Аллон
Рич
- МЭПродюсер
Майкл
Элсон
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ЭРХудожница
Эмилия
Ру
- ДСХудожница
Дайана
Силлерс
- МОХудожник
Майкл
О’Коннор
- МДХудожница
Мишель
Дэй
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл