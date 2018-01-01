Wink
Судья Дредд 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Судья Дредд 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Судья Дредд 3D»

Режиссёры

Пит Трэвис

Pete Travis
Режиссёр

Актёры

Карл Урбан

Karl Urban
АктёрJudge Dredd
Оливия Тирлби

Olivia Thirlby
АктрисаAnderson
Лина Хиди

Lena Headey
АктрисаMa-Ma
Вуд Харрис

Wood Harris
АктёрKay
Донал Глисон

Domhnall Gleeson
АктёрClan Techie
Уоррик Грайр

Warrick Grier
АктёрCaleb
Деобиа Опарей

Deobia Oparei
АктёрParamedic TJ
Фрэнсис Чалер

Frances Chouler
АктёрJudge at Entrance
Дэниэл Хадебе

Daniel Hadebe
АктёрJudge at Entrance
Рэки Айола

Rakie Ayola
АктрисаChief Judge

Сценаристы

Джон Вагнер

John Wagner
Сценарист
Карлос Эскуэрра

Carlos Ezquerra
Сценарист
Алекс Гарленд

Alex Garland
Сценарист

Продюсеры

Алекс Гарленд

Alex Garland
Продюсер
Эндрю Макдональд

Andrew Macdonald
Продюсер
Аллон Рич

Allon Reich
Продюсер
Майкл Элсон

Michael Elson
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Белякович

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа

Художники

Эмилия Ру

Emilia Roux
Художница
Дайана Силлерс

Diana Cilliers
Художница
Майкл О’Коннор

Michael O'Connor
Художник
Мишель Дэй

Michelle Day
Художница

Операторы

Энтони Дод Мэнтл

Anthony Dod Mantle
Оператор