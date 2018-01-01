WinkФильмыСудья Дредд 3DАктёры и съёмочная группа фильма «Судья Дредд 3D»
Актёры и съёмочная группа фильма «Судья Дредд 3D»
Режиссёры
Актёры
АктёрJudge Dredd
Карл УрбанKarl Urban
АктрисаAnderson
Оливия ТирлбиOlivia Thirlby
АктрисаMa-Ma
Лина ХидиLena Headey
АктёрKay
Вуд ХаррисWood Harris
АктёрClan Techie
Донал ГлисонDomhnall Gleeson
АктёрCaleb
Уоррик ГрайрWarrick Grier
АктёрParamedic TJ
Деобиа ОпарейDeobia Oparei
АктёрJudge at Entrance
Фрэнсис ЧалерFrances Chouler
АктёрJudge at Entrance
Дэниэл ХадебеDaniel Hadebe
АктрисаChief Judge