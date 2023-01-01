Биография

Карл Урбан — новозеландский актер немецкого происхождения, первой яркой работой которого стала роль Эомера в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Карл родился в городе Веллингтоне, Новая Зеландия 7 июня 1972 года. Впервые юный актер появился на экране в телевизионной передаче в восьмилетнем возрасте, а первую роль получил в 1991 году, когда ему исполнилось 19. Актерским дебютом Карла стала роль Роана Мердока в полицейском сериале «Акула в парке». Позднее он появился в сериале «Удивительные странствия Геракла» и его спин-оффе «Зена — королева воинов», сыграв в одной киновселенной двух разных персонажей: Купидона и Цезаря. В 2000 году Карл сыграл в драме «Цена молока», благодаря которой его начали узнавать за пределами Новой Зеландии. В 2022-м состоялась премьера второй части «Властелина колец» под названием «Две крепости», где впервые появляется персонаж Карла Убрана. Это положило начало новому этапу его карьеры. Карл Урбан сыграл множество ролей, преимущественно в фантастических фильмах и боевиках. В 2004 году он исполнил роль лорда Ваако в боевике «Хроники Риддика» и появился в картине «Превосходство Борна», в 2005-м снялся в научно-фантастическом фильме Doom по мотивам видеоигры. В 2009 году Карл сыграл доктора Леонарда Маккоя в перезапуске культового фантастического сериала 60-х годов «Звездный путь», а впоследствии вернулся к этой роли в двух продолжениях. В 2010 году актер пополнил каст комедийного боевика «РЭД», составив компанию Брюсу Уиллису и Моргану Фриману. В 2012 году он исполнил главную роль в фантастическом боевике «Судья Дредд 3D». В 2013–2014 годах Карл играл в сериале «Почти человек», а в 2019-м возглавил команду борцов с супергероями в сериале «Пацаны», основанном на серии комиксов.