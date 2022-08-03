Лофт
Wink
Фильмы
Лофт

Лофт (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.62014, The Loft
Триллер, Мелодрама98 мин18+

О фильме

Пятеро женатых друзей снимают квартиру для интимных встреч и находят там убитую женщину. Интригующий триллер с Карлом Урбаном и Джеймсом Марсденом.

Винсент, Крис, Филипп, Март и Люк — успешные и состоятельные молодые люди, которые не против поразвлечься втайне от своих жен. Все вместе они решают снять роскошный лофт, куда будут по очереди приводить молодых и привлекательных любовниц. Все идет гладко, пока однажды друзья не обнаруживают в квартире труп девушки по имени Сара Дикенс. Некоторые из них пользовались ее услугами, и теперь молодым людям предстоит выяснить, кто же стал убийцей Сары. Подозрения падают на каждого, и в результате расследования наружу выходит множество интересных подробностей.

Хотите узнать, какую правду друзьям удастся раскрыть? Тогда скорее включайте атмосферный триллер «Лофт». Фильм 2014 года доступен в хорошем качестве уже сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Бельгия, США
Жанр
Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лофт»