Лофт (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Пятеро женатых друзей снимают квартиру для интимных встреч и находят там убитую женщину. Интригующий триллер с Карлом Урбаном и Джеймсом Марсденом.
Винсент, Крис, Филипп, Март и Люк — успешные и состоятельные молодые люди, которые не против поразвлечься втайне от своих жен. Все вместе они решают снять роскошный лофт, куда будут по очереди приводить молодых и привлекательных любовниц. Все идет гладко, пока однажды друзья не обнаруживают в квартире труп девушки по имени Сара Дикенс. Некоторые из них пользовались ее услугами, и теперь молодым людям предстоит выяснить, кто же стал убийцей Сары. Подозрения падают на каждого, и в результате расследования наружу выходит множество интересных подробностей.
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Рейтинг
- Режиссёр
Эрик
Ван Лой
- Актёр
Карл
Урбан
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Вентворт
Миллер
- Актёр
Эрик
Стоунстрит
- Актёр
Маттиас
Шонартс
- ИЛАктриса
Изабель
Лукас
- Актриса
Рэйчел
Тейлор
- РМАктриса
Рона
Митра
- Актриса
Валери
Крус
- КРАктриса
Кали
Роша
- БДСценарист
Барт
Де Пау
- УССценарист
Уэсли
Стрик
- МДПродюсер
Мэтт
ДеРосс
- АШПродюсер
Адам
Шульман
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ЭХМонтажёр
Эдди
Хэмилтон
- НКОператор
Николас
Каракатсанис
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл