Пятеро женатых друзей снимают квартиру для интимных встреч и находят там убитую женщину. Интригующий триллер с Карлом Урбаном и Джеймсом Марсденом.



Винсент, Крис, Филипп, Март и Люк — успешные и состоятельные молодые люди, которые не против поразвлечься втайне от своих жен. Все вместе они решают снять роскошный лофт, куда будут по очереди приводить молодых и привлекательных любовниц. Все идет гладко, пока однажды друзья не обнаруживают в квартире труп девушки по имени Сара Дикенс. Некоторые из них пользовались ее услугами, и теперь молодым людям предстоит выяснить, кто же стал убийцей Сары. Подозрения падают на каждого, и в результате расследования наружу выходит множество интересных подробностей.



Хотите узнать, какую правду друзьям удастся раскрыть? Тогда скорее включайте атмосферный триллер «Лофт». Фильм 2014 года доступен в хорошем качестве уже сейчас на видеосервисе Wink!

