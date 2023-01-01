Биография

Рэйчел Тейлор — австралийская актриса, сценарист и продюсер. Родилась в Лонсестоне, Австралия, 11 июля 1984 года. В ранние годы занималась в театральной студии и работала в модельном агентстве. Участвовала в конкурсе красоты «Мисс молодая Тасмания», а позже вошла в число претенденток на звание «Мисс Вселенная» и «Мисс мира». Карьеру на подиуме совмещала с учебой в Сиднейском университете. В этот же период в ее биографии появился опыт съемок в кино и на телешоу. Первой значимой работой для Рэйчел стала драма «Загадка Натали Вуд», которая дала старт для дальнейшего покорения киноиндустрии. Рэйчел Тейлор получила известность как разноплановая актриса, органичная как в жанре хоррор, так и в мелодраме. Наибольший успех ей принесла роль Мэгги Мэдсен в фильме «Трансформеры». В ее фильмографию входят такие проекты, как «Анатомия страсти», «Фантомы», «Ангелы Чарли», «Парк Авеню, 666», «Золото», «Джессика Джонс». За драматический талант была удостоена двух номинаций национальных премий Logie Awards и IF Awards. В роли продюсера и сценариста выступает в киноленте «Разговоры после».