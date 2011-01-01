Рыжий пес
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Рыжий пес

Рыжий пес (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.02011, Red Dog
Драмы, Комедии88 мин18+
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Сюжет

В одном шахтерском городке почти у каждого жителя есть своя легенда, связанная со свободолюбивой собакой, сумевшей завладеть вниманиемвсех местных. Рыжий пес питает особуюлюбовь к путешествиям — неоднократно его замечаютна дороге в ожидании какого-нибудь попутчика.Четвероногий герой с удовольствием забирается в проезжающие мимо автомобили, а выходит из них ровно тогда, когда считает нужным. Эта удивительная собака — создание вполне дружелюбное, только признавать хозяина она не собирается ни в ком. Нодаже в жизни пса могут произойти неожиданныемоменты.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рыжий пес»

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