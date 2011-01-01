Рыжий пес (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

В одном шахтерском городке почти у каждого жителя есть своя легенда, связанная со свободолюбивой собакой, сумевшей завладеть вниманиемвсех местных. Рыжий пес питает особуюлюбовь к путешествиям — неоднократно его замечаютна дороге в ожидании какого-нибудь попутчика.Четвероногий герой с уд�овольствием забирается в проезжающие мимо автомобили, а выходит из них ровно тогда, когда считает нужным. Эта удивительная собака — создание вполне дружелюбное, только признавать хозяина она не собирается ни в ком. Нодаже в жизни пса могут произойти неожиданныемоменты.



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