Рыжий пес (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.02011, Red Dog
Драмы, Комедии88 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
В одном шахтерском городке почти у каждого жителя есть своя легенда, связанная со свободолюбивой собакой, сумевшей завладеть вниманиемвсех местных. Рыжий пес питает особуюлюбовь к путешествиям — неоднократно его замечаютна дороге в ожидании какого-нибудь попутчика.Четвероногий герой с уд�овольствием забирается в проезжающие мимо автомобили, а выходит из них ровно тогда, когда считает нужным. Эта удивительная собака — создание вполне дружелюбное, только признавать хозяина она не собирается ни в ком. Нодаже в жизни пса могут произойти неожиданныемоменты.
Рыжий пес смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Крив
Стендерс
- КАктёр
Коко
- Актёр
Джош
Лукас
- Актриса
Рэйчел
Тейлор
- РНАктёр
Роэн
Николь
- ЛФАктёр
Люк
Форд
- АЭАктёр
Артур
Энджел
- ДБАктёр
Джон
Батчелор
- ККАктриса
Киша
Касл-Хьюз
- Актёр
Ноа
Тейлор
- ЛКАктриса
Лоэн
Кармен
- ДТСценарист
Дэниэл
Таплитц
- ЛдСценарист
Луи
де Берньер
- ДРПродюсер
Джули
Райан
- НВПродюсер
Нельсон
Восс
- Продюсер
Су
Армстронг
- ДБПродюсер
Джилл
Билкок
- МКХудожница
Мариот
Керр
- ДБМонтажёр
Джилл
Билкок
- ДХОператор
Джеффри
Холл
- ЦСКомпозитор
Цезары
Скубишевски