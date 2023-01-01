Биография

Крив Стендерс – режиссер, сценарист, писатель. Имеет множество фестивальных наград. Родился в 1964 году. Живет и работает в Австралии. Характеризуется впечатляющей плодовитостью и разносторонностью творчества. Снимает короткие и полнометражные документальные и художественные фильмы, рекламные ролики и музыкальные клипы, телевизионные сериалы. Фильм Стендерса «Рыжий пес», снятый по одноименному роману Луи де Берньера, описывает реальные события. Мягкий юмор сюжета и неотразимое обаяние четвероногой звезды сделало фильм востребованным, а режиссера знаменитым. Другой хит мастера – криминальная комедия «Убей меня трижды». Создатель фильма исследует человеческие отношения, погружаясь на самое дно душ... Высокие рейтинги получил сериал «Место, что домом зовется», снимавшийся режиссером в течение шести сезонов начиная с 2013 года. История женщины, вернувшейся на родину после двадцатилетнего отсутствия, вызвала неподдельных интерес у зрителя. Немало сюжетных загадок таил и сериал «Джек Айриш» с Гаем Пирсом в главной роли. Пятый год продолжается выпуск сериала «Доктор, доктор» – комедии о враче, очутившемся в австралийской глубинке.