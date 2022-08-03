Австралийская черная комедия в духе ранних фильмов Квентина Тарантино и Гая Ричи. Беспринципному частному детективу Чарли Вулфу поручено убить неверную жену богача. Пытаясь выполнить заказ, герой обнаруживает, что за женщиной охотится не только он, ведь ее смерть выгодна целому ряду лиц.

