Убей меня трижды
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Убей меня трижды

Убей меня трижды (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.12014, Kill Me Three Times
Триллер, Криминал87 мин18+

О фильме

Австралийская черная комедия в духе ранних фильмов Квентина Тарантино и Гая Ричи. Беспринципному частному детективу Чарли Вулфу поручено убить неверную жену богача. Пытаясь выполнить заказ, герой обнаруживает, что за женщиной охотится не только он, ведь ее смерть выгодна целому ряду лиц.

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb