Убей меня трижды (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.12014, Kill Me Three Times
Триллер, Криминал87 мин18+
О фильме
Австралийская черная комедия в духе ранних фильмов Квентина Тарантино и Гая Ричи. Беспринципному частному детективу Чарли Вулфу поручено убить неверную жену богача. Пытаясь выполнить заказ, герой обнаруживает, что за женщиной охотится не только он, ведь ее смерть выгодна целому ряду лиц.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Крив
Стендерс
- Актёр
Саймон
Пегг
- СЛАктёр
Стив
Ле Маркуанд
- Актриса
Алиси
Брага
- Актриса
Тереза
Палмер
- Актёр
Салливан
Стэплтон
- Актёр
Люк
Хемсворт
- Актёр
Каллэн
Мулвей
- ББАктёр
Брайан
Браун
- ДБАктёр
Дэниэл
Беренджер
- ТЧПродюсер
Таня
Чэмберс
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Малкин
- ШСПродюсер
Шеа
Сталлингс
- ДБХудожница
Джо
Бриско
- ДБМонтажёр
Джилл
Билкок
- ДСОператор
Джефри
Симпсон