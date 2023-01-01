Салливан Стэплтон

Биография

Салливан Степлтон — австралийский актер кино и телевидения. Родился в Мельбурне 14 июня 1977 года. Вырос в семье, где творчество и искусство играли важную роль. Его актерская карьера стартовала в раннем возрасте: в восемь лет он вместе с сестрой Джасинтой и братом Джошуа подписал контракт с актерским агентством. Уже в девять лет он стал членом австралийского профсоюза артистов, а в одиннадцать начал сниматься в рекламных роликах. Обучался актерскому мастерству в Мельбурнском театре Святого Мартина. Среди первых работ Салливана Степлтона на экране были эпизодические персонажи в сериалах и художественных лентах, таких как «Соседи» и «Блу Хиллеры». Международное признание пришло к нему после исполнения роли в криминальной драме «По волчьим законам», которая была удостоена главного приза на кинофестивале «Сандэнс». Закрепил свое имя в киноиндустрии благодаря участию в масштабных проектах: «300 спартанцев: Расцвет империи», «Охотники за гангстерами» и а «Слепое пятно».