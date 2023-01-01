Ответный удар (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Джон Портер накануне вторжения в Ирак в 2003 году руководит специальным подразделением в операции по спасению заложника в центре Басры. Однако, результатом операции становится катастрофический поворот событий. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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