Ответный удар. Сезон 5
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Ответный удар
5-й сезон

Ответный удар (сериал, 2018) сезон 5 смотреть онлайн

8.72018, Strike Back 10 серий
Боевики, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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Сюжет

Джон Портер накануне вторжения в Ирак в 2003 году руководит специальным подразделением в операции по спасению заложника в центре Басры. Однако, результатом операции становится катастрофический поворот событий.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ответный удар»

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