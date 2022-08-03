Ответный удар. Сезон 5. Серия 1
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Ответный удар
5-й сезон
1-я серия

Ответный удар (сериал, 2018) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

8.62018, Strike Back
Боевик, Военный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Джон Портер накануне вторжения в Ирак в 2003 году руководит специальным подразделением в операции по спасению заложника в центре Басры. Однако, результатом операции становится катастрофический поворот событий.

Страна
Великобритания, США, Таиланд
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ответный удар»