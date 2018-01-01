Биография

Кали Роша – актриса, сценарист. Родилась в 1971 году. Училась в колледже изящных искусств. Окончив обучение в 1993-м, сниматься начала в 1996-м, а играть на сцене – в 1998 году. Первая роль Роша – Бесси в пьесе А. Миллера «Спуск с горы Морган» – сыграна на Шекспировском фестивале, благодаря чему карьерный старт актрисы получился мощным. В течение нескольких лет она играет на театральных сценах Нью-Йорка, лишь однажды выбравшись в Массачусетс для участия в постановке пьесы Т. Уайлдера «На волосок от гибели». Кинодебют актрисы прошел не менее удачно. Согласившись участвовать в экранизации пьесы о салемских ведьмах, артистка выбрала беспроигрышный вариант. Фильм не собрал большой кассы, зато заслужил несколько призов и положительные критические отзывы. Вскоре после того актриса играет в комедии «Знакомство с родителями», где исполняет роль драчливой стюардессы. Все семь сцен с участием Роша в сериале «Баффи – истребительница вампиров» снимаются в один день из-за занятости актрисы в театре. В сериале «Анатомия страсти» она играет доктора Хирон. Для ситкома «Лив и Мэдди» пишет сценарий. В последние годы снялась более чем в 50 эпизодах сериала «Все схвачено».