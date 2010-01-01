Погребенный заживо (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Бенефис Райана Рейнольдса о водителе грузовика, который очнулся в гробу глубоко под землей. Американец Пол Конрой, отправившийся на заработки в Ирак, приходит в себя в тесном гробу. У него есть телефон, но службы спасения помогать не спешат, зато его похитители требуют, чтобы за него заплатили выкуп в $5 миллионов. Департамент США отказывается выполнять условия преступников, вместо этого поручая поиски своему сотруднику Дэну Бреннеру. Тот уверяет Пола, что его спасут, но времени остается мало — злоумышленники взяли в заложники коллегу Пола и предъявляют все новые и новые требования. Сможет ли главный герой выбраться из своей могилы, расскажет фильм «Погребенный заживо» (2010), который можно смотреть в хорошем качестве онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Родриго
Кортес
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- ХЛАктёр
Хосе
Луис Гарсия Перес
- РПАктёр
Роберт
Патерсон
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- СМАктриса
Саманта
Мэтис
- ИМАктриса
Ивана
Миньо
- УЛАктриса
Уорнер
Лафлин
- ЭПАктёр
Эрик
Палладино
- КРАктриса
Кали
Роша
- КМАктёр
Крис
Мартин
- КССценарист
Крис
Спарлинг
- АГПродюсер
Адриан
Герра
- Продюсер
Питер
Сафран
- Продюсер
Родриго
Кортес
- Актёр дубляжа
Пётр
Фёдоров
- АДАктёр дубляжа
Артур
Диланян
- Актёр дубляжа
Алексей
Розин
- Актёр дубляжа
Андрей
Заводюк
- Актриса дубляжа
Александра
Ребенок
- Монтажёр
Родриго
Кортес
- ЭГОператор
Эдуард
Грау
- ВРКомпозитор
Виктор
Рейес