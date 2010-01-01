Погребенный заживо (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бенефис Райана Рейнольдса о водителе грузовика, который очнулся в гробу глубоко под землей. Американец Пол Конрой, отправившийся на заработки в Ирак, приходит в себя в тесном гробу. У него есть телефон, но службы спасения помогать не спешат, зато его похитители требуют, чтобы за него заплатили выкуп в $5 миллионов. Департамент США отказывается выполнять условия преступников, вместо этого поручая поиски своему сотруднику Дэну Бреннеру. Тот уверяет Пола, что его спасут, но времени остается мало — злоумышленники взяли в заложники коллегу Пола и предъявляют все новые и новые требования. Сможет ли главный герой выбраться из своей могилы, расскажет фильм «Погребенный заживо» (2010), который можно смотреть в хорошем качестве онлайн на Wink.



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