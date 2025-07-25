И наступит тьма
И наступит тьма

И наступит тьма (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.52010, And Soon the Darkness
Триллер87 мин18+
О фильме

Действие фильма разворачивается в Аргентине. Две американские девушки путешествуют на велосипедах по отдаленным территориям страны. Когда одна из них исчезает, у второй остается совсем немного времени до наступления темноты, чтобы найти ее. Ночные кошмары не заставят себя ждать.

Страна
США, Аргентина, Франция
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «И наступит тьма»