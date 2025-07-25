И наступит тьма (фильм, 2010) смотреть онлайн

Действие фильма разворачивается в Аргентине. Две американские девушки путешествуют на велосипедах по отдаленным территориям страны. Когда одна из них исчезает, у второй остается совсем немного времени до наступления темноты, чтобы найти ее. Ночные кошмары не заставят себя ждать.

