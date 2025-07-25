И наступит тьма (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.52010, And Soon the Darkness
Триллер87 мин18+
О фильме
Действие фильма разворачивается в Аргентине. Две американские девушки путешествуют на велосипедах по отдаленным территориям страны. Когда одна из них исчезает, у второй остается совсем немного времени до наступления темноты, чтобы найти ее. Ночные кошмары не заставят себя ждать.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- МЭРежиссёр
Маркос
Эфрон
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Актриса
Одетт
Эннэйбл
- Актёр
Карл
Урбан
- СВАктёр
Сесар
Вианко
- МНАктёр
Мишель
Ноэр
- АБАктриса
Адриана
Барраса
- ЛСАктёр
Луис
Сабатини
- ДФАктёр
Даниэль
Фигуерейдо
- ХБАктёр
Хорхе
Бут
- ДМАктриса
Джина
Мантенья
- ХЛАктёр
Хавьер
Луна
- АВАктриса
Андреа
Вердён
- ДДСценарист
Дженнифер
Дервингсон
- МЭСценарист
Маркос
Эфрон
- БКСценарист
Брайан
Клеменс
- ТНСценарист
Терри
Нейшн
- Продюсер
Эмбер
Хёрд
- МДПродюсер
Марк
Джейкобс
- ГБОператор
Габриель
Беристайн