Биография

Одетт Эннэйбл — американская актриса. Родилась в Лос-Анджелесе 10 мая 1985 года. Карьеру начала в пять лет, появившись в комедии «Детсадовский полицейский» с Арнольдом Шварценеггером. Далее последовали фильмы «Воспоминания» и «Дорогой Боженька», в которых Одетт также сыграла еще будучи ребенком. Окончив христианскую школу Вудкрест, будущая актриса хотела получить финансовое образование в Университете Лойола Мэримаунта. Однако решила посвятить себя актерской профессии. Творческая биография Одетт Эннэйбл включает участие во многих известных проектах: «Доктор Хаус», «Отпуск по обмену», «Трансформеры», «Лучшая охрана», «Новенькая», «Раш», «Расскажи мне сказку». Частое появление на экране вкупе с яркой внешностью вписали ее в топ-100 самых сексуальных женщин планеты 2008 года по версии журнала FHM. Драматический талант Одетт тоже был неоднократно оценен членами жюри различных премий: в ее арсенале номинация на премию «Сатурн» за роль в сериале «Супергерл», номинация премии Scream Award за картину «Монстр», награда Accolade Competition за участие в фильме «Правда о лжи».