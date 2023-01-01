Уокер (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Джаред Падалеки принимает эстафету у Чака Норриса в современном переосмыслении популярного сериала 90-х «Крутой Уокер». Спустя два года работы под прикрытием рейнджер Корделл Уокер возвращается домой в Остин, штат Техас. В поездке он стремился вновь найти себя и смириться со смертью жены, ставшей жертвой убийства. В это время за двумя детьми Уокера присматривали его родители и брат, помощник окружного прокурора Лиам. Теперь Корделлу необходимо вновь влиться в когда-то привычную жизнь, восстановить старые связи и найти общий язык с новой напарницей Мики Рамирес. Задача непростая, но Уокер готов прикладывать все усилия, чтобы стать хорошим отцом и выполнить свой рейнджерский долг. С чем ему предстоит столкнуться, можно узнать, если смотреть сериал «Уокер» 2021 года онлайн в подписке Amediateka на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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