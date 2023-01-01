Уокер (сериал, 2021) смотреть онлайн
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 1
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 2
- 18+40 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 3
- 18+39 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 4
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 5
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 6
- 18+40 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 7
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 8
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 9
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 10
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 11
- 18+39 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 12
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 13
- 18+39 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 14
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 15
- 18+38 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 16
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 17
- 18+37 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 18
- 18+40 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 19
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 20
Сюжет
Джаред Падалеки принимает эстафету у Чака Норриса в современном переосмыслении популярного сериала 90-х «Крутой Уокер». Спустя два года работы под прикрытием рейнджер Корделл Уокер возвращается домой в Остин, штат Техас. В поездке он стремился вновь найти себя и смириться со смертью жены, ставшей жертвой убийства. В это время за двумя детьми Уокера присматривали его родители и брат, помощник окружного прокурора Лиам. Теперь Корделлу необходимо вновь влиться в когда-то привычную жизнь, восстановить старые связи и найти общий язык с новой напарницей Мики Рамирес. Задача непростая, но Уокер готов прикладывать все усилия, чтобы стать хорошим отцом и выполнить свой рейнджерский долг. С чем ему предстоит столкнуться, можно узнать, если смотреть сериал «Уокер» 2021 года онлайн в подписке Amediateka на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Амин
Кадерали
- ДНРежиссёр
Джоэль
Новоа
- РСРежиссёр
Ричард
Спейт мл.
- ДПАктёр
Джаред
Падалеки
- МХАктриса
Молли
Хэйгэн
- КААктёр
Кигэн
Аллен
- ВБАктриса
Вайолет
Бринсон
- ККАктёр
Кейл
Калли
- КБАктёр
Коби
Белл
- ДПАктёр
Джефф
Пьер
- Актёр
Митч
Пиледжи
- Актриса
Одетт
Эннэйбл
- ЭРАктриса
Эшли
Рейс
- ККСценарист
Кристофер
Кэйнан
- ЛГСценарист
Лесли
Грейф
- Сценарист
Пол
Хаггис
- АССценарист
Альберт
С. Радди
- АФПродюсер
Анна
Фрике
- Продюсер
Дэн
Линь
- ДППродюсер
Джаред
Падалеки
- КБХудожник
Кендалл
Беннетт
- ФВМонтажёр
Фарук
Вирани
- МДМонтажёр
Митчелл
Дэнтон
- ТМОператор
Тодд
МакМаллен
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил
- ДДКомпозитор
Джеймс
Дули