Биография

Митч Пиледжи — американский актер. Родился в Портленде 5 апреля 1952 года. Будучи подростком он увлекался спортом: много играл в футбол и занимался рестлингом. Окончив Техасский университет, служил по контракту в Иране. Оставив армию, в конце 1970-х годов он нашел себя в актерстве. Широкую известность Митч Пиледжи обрел благодаря роли в сериале «Секретные материалы». Однако на счету актера более сотни кинопроектов, среди которых: «Команда „А”», «Основной инстинкт», «Агентство моделей», «Скорая помощь», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Западное крыло», «C.S.I.: Место преступления», «Одинокие стрелки», «Морская полиция: Спецотдел», «Детектив Раш», «Юристы Бостона», «Звездные врата: Атлантида», «Мыслить как преступник», «Анатомия страсти», «Сверхъестественное», «Сыны анархии», «Грабь награбленное», «Касл», «Американская история ужасов», «Новичок» и «Американская предательница».