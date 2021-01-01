Уокер (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 1
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Уокер
Сезон 2 Серия 2
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Уокер
Сезон 2 Серия 3
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Уокер
Сезон 2 Серия 4
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Уокер
Сезон 2 Серия 5
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 6
- 18+40 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 7
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Уокер
Сезон 2 Серия 8
- 18+41 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 9
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Уокер
Сезон 2 Серия 10
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Уокер
Сезон 2 Серия 11
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Уокер
Сезон 2 Серия 12
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Уокер
Сезон 2 Серия 13
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Уокер
Сезон 2 Серия 14
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Уокер
Сезон 2 Серия 15
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Уокер
Сезон 2 Серия 16
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Уокер
Сезон 2 Серия 17
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Уокер
Сезон 2 Серия 18
- 18+40 мин
Уокер
Сезон 2 Серия 19
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Уокер
Сезон 2 Серия 20
Сюжет
Старые распри между двумя семьями не прекращаются. У Дэвидсонов и Уокеров есть причины, из-за которых два клана могут превратиться в непримиримых врагов. О том, удастся ли им забыть давние обиды, расскажет сериал «Уокер» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.
К началу второго сезона Корделлу Уокеру наконец удалось сблизиться с дочерью и сыном. Но их тихое счастье нарушает ненависть семьи Дэвидсонов. Вражда между двумя семействами восходит к тому периоду, когда Эбби разорвала отношения с Марвом Дэвидсоном и вышла замуж за Бонхэма. Позднее Марв умер при пожаре. Дэвидсоны уверены, что именно Корделл Уокер поджег амбар. �Тем временем Мики инициирует операцию под прикрытием, чтобы найти человека, пытавшегося убить Корделла. Она встречает своего бывшего жениха, которого оставила у алтаря, сбежав со свадьбы.
Чтобы узнать, как события в городе Остин повлияют на жизнь Корделла и его семьи, включайте душевную семейную драму с Джаредом Падалеки «Уокер», смотреть онлайн 2 сезон можно на нашем сервисе в подписке Amediateka.
Сериал Уокер 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Амин
Кадерали
- ДНРежиссёр
Джоэль
Новоа
- РСРежиссёр
Ричард
Спейт мл.
- ДПАктёр
Джаред
Падалеки
- МХАктриса
Молли
Хэйгэн
- КААктёр
Кигэн
Аллен
- ВБАктриса
Вайолет
Бринсон
- ККАктёр
Кейл
Калли
- КБАктёр
Коби
Белл
- ДПАктёр
Джефф
Пьер
- Актёр
Митч
Пиледжи
- Актриса
Одетт
Эннэйбл
- ЭРАктриса
Эшли
Рейс
- ККСценарист
Кристофер
Кэйнан
- ЛГСценарист
Лесли
Грейф
- Сценарист
Пол
Хаггис
- АССценарист
Альберт
С. Радди
- АФПродюсер
Анна
Фрике
- Продюсер
Дэн
Линь
- ДППродюсер
Джаред
Падалеки
- КБХудожник
Кендалл
Беннетт
- ФВМонтажёр
Фарук
Вирани
- МДМонтажёр
Митчелл
Дэнтон
- ТМОператор
Тодд
МакМаллен
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил
- ДДКомпозитор
Джеймс
Дули