Уокер (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Старые распри между двумя семьями не прекращаются. У Дэвидсонов и Уокеров есть причины, из-за которых два клана могут превратиться в непримиримых врагов. О том, удастся ли им забыть давние обиды, расскажет сериал «Уокер» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.



К началу второго сезона Корделлу Уокеру наконец удалось сблизиться с дочерью и сыном. Но их тихое счастье нарушает ненависть семьи Дэвидсонов. Вражда между двумя семействами восходит к тому периоду, когда Эбби разорвала отношения с Марвом Дэвидсоном и вышла замуж за Бонхэма. Позднее Марв умер при пожаре. Дэвидсоны уверены, что именно Корделл Уокер поджег амбар. �Тем временем Мики инициирует операцию под прикрытием, чтобы найти человека, пытавшегося убить Корделла. Она встречает своего бывшего жениха, которого оставила у алтаря, сбежав со свадьбы.



Чтобы узнать, как события в городе Остин повлияют на жизнь Корделла и его семьи, включайте душевную семейную драму с Джаредом Падалеки «Уокер», смотреть онлайн 2 сезон можно на нашем сервисе в подписке Amediateka.



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