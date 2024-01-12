Уокер (сериал, 2021) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

Старые распри между двумя семьями не прекращаются. У Дэвидсонов и Уокеров есть причины, из-за которых два клана могут превратиться в непримиримых врагов. О том, удастся ли им забыть давние обиды, расскажет сериал «Уокер» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.



К началу второго сезона Корделлу Уокеру наконец удалось сблизиться с дочерью и сыном. Но их тихое счастье нарушает ненависть семьи Дэвидсонов. Вражда между двумя семействами восходит к тому периоду, когда Эбби разорвала отношения с Марвом Дэвидсоном и вышла замуж за Бонхэма. Позднее Марв умер при пожаре. Дэвидсоны уверены, что именно Корделл Уокер поджег амбар. Тем временем Мики инициирует операцию под прикрытием, чтобы найти человека, пытавшегося убить Корделла. Она встречает своего бывшего жениха, которого оставила у алтаря, сбежав со свадьбы.



Чтобы узнать, как события в городе Остин повлияют на жизнь Корделла и его семьи, включайте душевную семейную драму с Джаредом Падалеки «Уокер», смотреть онлайн 2 сезон можно на нашем сервисе в подписке Amediateka.

