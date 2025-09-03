Достать стволы (фильм, 2025) смотреть онлайн

Два агента под прикрытием попадают в западню, когда нелегальная сделка выходит из-под контроля. «Достать стволы» (2025) — комедийный боевик о профессиональном долге и крепкой дружбе.



Грифф и Эботт — давние друзья, которые встречаются впервые за долгое время. Грифф предлагает Эбботу прибыльное дельце в сотрудничестве с печально известным наркокартелем, и Эббот по старой памяти соглашается. Никто из них не подозревает, что оба — агенты под прикрытием, работающие на разные ведомства. Грифф сотрудничает с ФБР, а Эббот — с Управлением по борьбе с наркотиками. Тайна раскрывается, когда первая же сделка идет не по плану и друзья попадают в прицел снайпера. Теперь им придется работать вместе, чтобы обвести стрелка вокруг пальца.



Получится ли у них выжить и не поссориться между собой, расскажет экшен-комедия «Достать стволы». Фильм 2025 года вы найдете на нашем видеосервисе Wink.

