Биография

Лукас Блэк — американский актер. Родился в Декейтере 29 ноября 1982 года. После окончания школы играл в футбол за команду «Спик Бобкэтс», увлекался спортивными занятиями, такими как баскетбол и гольф. Снимался в рекламной кампании бренда Calvin Klein. Планировал более углубленно изучать биологию. Когда Лукасу Блэку было одиннадцать, исполнил роль Эбба в художественном фильме «Война» 1994 года — это был его кинодебют. Участие в этом проекте помогло ему получить следующую роль в сериале «Шериф из преисподней» 1995 года — он сыграл Калеба Темпла. С этого времени карьера актера пошла в гору — он снимался в таких кинолентах, как «Отточенное лезвие», «Призраки Миссисипи», «Секретные материалы: Борьба за будущее», «Женщина без правил», «Неукротимые сердца», «Заклинатель лошадей», «В лучах славы», «Похороните меня заживо» и «Форсаж 7». В 2024 году состоялась премьера фильма «Невоспетый герой», в котором Лукас Блэк также сыграл одну из главных ролей.