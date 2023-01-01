Биография

Кристофер Раус – монтажер, продюсер, актер, сценарист, родился 28 ноября 1958 года. Лауреат премий Оскар и BAFTA. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Потерянный рейс», «Белый плен», «Ультиматум Борна», «Превосходство Борна», «Ограбление по-итальянски», «Капитан Филлипс» и др. Кристофер Раус родился в Лос-Анджелесе в семье Рассела Раус, писателя, режиссера и продюсера и Беверли Майклз, актрисы. С 1980-х годов Кристофер работал помощником монтажера. Первым самостоятельным фильмом Кристофера Рауса стал криминальный боевик «Часы отчаяния». Главные роли в кинокартине исполнили Микки Рурк и Энтони Хопкинс. Спустя год он занимался монтажом триллера «После полуночи». В 2001 году на экраны вышла военная биографическая драма «Анна Франк». В 2003 году Кристофер Раус занимался монтажом криминального боевика «Ограбление по-итальянски». В 2007 году он получил номинацию на премию Оскар и приз BAFTA за монтаж фильма «Потерянный рейс». В 2008 году кинокартина «Ультиматум Борна» принесли ему Оскар и премию Британской киноакадемии. Номинации на престижные премии он получил за триллер «Капитан Филлипс».