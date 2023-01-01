Биография

Пол Гринграсс – английский режиссер и писатель, родился в небольшом городке Чим в южной части Англии в 1955 году. Известен еще и как сценарист и кинопродюсер. В активе Пола – престижная награда берлинского кинофестиваля «Золотой медведь». Пол родился в обычной английской семье. Его отец был моряком, а мать – учительницей. Юноша получил образование в Кембриджском колледже на факультете журналистики. Некоторое время работал по специальности в программе «Мир в действии». Успешно занимался журналистскими расследованиями. В соавторстве с П. Райтом написал свою первую книгу «Ловец шпионов». Режиссерской работой Гринграсс начал заниматься во второй половине 90-х. Первой его работой была документальная лента о военных действиях на территории Персидского залива. Первый художественный фильм Гринграсса – «Теория полета» – вышел на экраны в 1998 году. Спустя 3 года режиссер снял киноленту «Кровавое воскресенье», основанную на реальных событиях, произошедших в Ирландии в 1972 году. Несмотря на победу картины на Берлинском кинофестивале, фильм так и не был выпущен в широкий прокат. Наибольшую известность режиссеру принесли фильмы «Превосходство Борна» и «Ультиматум Борна». Среди последних работ Пола – картины «22 июля» и «Новости со всего света».