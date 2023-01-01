Все страхи Бо
Wink
Фильмы
Все страхи Бо
6.22023, Beau Is Afraid
Комедии, Ужасы171 мин18+

Все страхи Бо (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Черная комедия и психологический хоррор от режиссера «Солнцестояния» с Хоакином Фениксом в главной роли. «Все страхи Бо» — фильм доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

Сюжет рассказывает о Бо — мужчине среднего возраста со множеством фобий. Он предпочитает оставаться дома – только так можно держаться подальше от всевозможных угроз. Но ему все же нужно отправиться в родной город, навестить маму в годовщину смерти отца. Едва ли от этого путешествия можно ждать чего-то хорошего, тем более, что начинается оно с кражи чемодана и ключей от квартиры Бо. И это только начало удивительных, странных, иногда пугающих приключений.

Доберется ли Бо до места назначения или останется в плену собственных тревог? «Все страхи Бо» — смотреть необычный и сюрреалистичный фильм Ари Астера можно на Wink.

Все страхи Бо смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания, Финляндия, Канада
Жанр
Комедии, Ужасы, Драмы
Качество
Full HD
Время
171 мин / 02:51

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все страхи Бо»