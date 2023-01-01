Все страхи Бо (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Черная комедия и психологический хоррор от режиссера «Солнцестояния» с Хоакином Фениксом в главной роли. «Все страхи Бо» — фильм доступен в онлайн-кинотеатре Wink.
Сюжет рассказывает о Бо — мужчине среднего возраста со множеством фобий. Он предпочитает оставаться дома – только так можно держаться подальше от всевозможных угроз. Но ему все же нужно отправиться в родной город, навестить маму в годовщину смерти отца. Едва ли от этого путешествия можно ждать чего-то хорошего, тем более, что начинается оно с кражи чемодана и ключей от квартиры Бо. И это только начало удивительных, странных, иногда пугающих приключений.
Доберется ли Бо до места назначения или останется в плену собственных тревог? «Все страхи Бо» — смотреть необычный и сюрреалистичный фильм Ари Астера можно на Wink.
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Рейтинг
- Режиссёр
Ари
Астер
- Актёр
Хоакин
Феникс
- ПЛАктриса
Пэтти
ЛюПон
- Актриса
Эми
Райан
- Актёр
Нэйтан
Лейн
- Актриса
Кайли
Роджерс
- Актёр
Дени
Меноше
- Актриса
Паркер
Поузи
- Актриса
Зои
Листер Джонс
- АНАктёр
Армен
Нахапетян
- ДААктриса
Джулия
Антонелли
- Сценарист
Ари
Астер
- Продюсер
Ларс
Кнудсен
- Продюсер
Ари
Астер
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- ДГХудожник
Дэвид
Гоше
- ЛДХудожник
Лоран
Дери-Лозье
- ФКХудожница
Фиона
Кромби
- ППОператор
Павел
Погоржельский
- THКомпозитор
The
Haxan Cloak