Все страхи Бо (фильм, 2023) смотреть онлайн

Черная комедия и психологический хоррор от режиссера «Солнцестояния» с Хоакином Фениксом в главной роли. «Все страхи Бо» — фильм доступен в онлайн-кинотеатре Wink.



Сюжет рассказывает о Бо — мужчине среднего возраста со множеством фобий. Он предпочитает оставаться дома – только так можно держаться подальше от всевозможных угроз. Но ему все же нужно отправиться в родной город, навестить маму в годовщину смерти отца. Едва ли от этого путешествия можно ждать чего-то хорошего, тем более, что начинается оно с кражи чемодана и ключей от квартиры Бо. И это только начало удивительных, странных, иногда пугающих приключений.



Доберется ли Бо до места назначения или останется в плену собственных тревог? «Все страхи Бо» — смотреть необычный и сюрреалистичный фильм Ари Астера можно на Wink.



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