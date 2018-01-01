Красивый мальчик
Wink
Фильмы
Красивый мальчик

Красивый мальчик (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.42018, Beautiful Boy
Драма115 мин18+

О фильме

Правдивая история о том, как идеальная картинка может разрушиться в один момент.

Дэвид и его сын Ник всегда были по-настоящему близки. Закончить школу, колледж, заняться полезным делом — такое будущее отец видел для своего любимого мальчика. Но у жизни были другие планы: мир Дэвида рушится, когда он узнает, что его сын стал наркоманом. Раздавленный горем и переживающий за Ника отец по кусочкам перебирает всю их жизнь, пытаясь понять, когда именно что-то пошло не так. Разведенные родители вместе пытаются спасти сына. Почему любимый ребенок в счастливой семье свернул не туда?

Тимоти Шаламе и Стив Карелл в биографической драме от создателей «12 лет рабства». Смотреть онлайн фильм «Красивый мальчик» 2018 года можно на платформе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красивый мальчик»