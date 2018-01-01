Красивый мальчик (фильм, 2018) смотреть онлайн

Правдивая история о том, как идеальная картинка может разрушиться в один момент.



Дэвид и его сын Ник всегда были по-настоящему близки. Закончить школу, колледж, заняться полезным делом — такое будущее отец видел для своего любимого мальчика. Но у жизни были другие планы: мир Дэвида рушится, когда он узнает, что его сын стал наркоманом. Раздавленный горем и переживающий за Ника отец по кусочкам перебирает всю их жизнь, пытаясь понять, когда именно что-то пошло не так. Разведенные родители вместе пытаются спасти сына. Почему любимый ребенок в счастливой семье свернул не туда?



Тимоти Шаламе и Стив Карелл в биографической драме от создателей «12 лет рабства». Смотреть онлайн фильм «Красивый мальчик» 2018 года можно на платформе Wink.

