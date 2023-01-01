Биография

Тимоти Шаламе — американский актер. Родился в Нью-Йорке 27 декабря 1995 года. На выбор будущей профессии Шаламе повлияла игра Хита Леджера в фильме «Темный рыцарь». Он подал заявление в Высшую школу музыки и исполнительского искусства Фиорелло Х. Ла Гуардиа. После школы Тимоти учился в Колумбийском университете по специальности культурная антропология, но спустя год он перевелся в Галлатинскую школу Нью-Йоркского университета, чтобы более свободно заниматься актерской деятельностью. Тимоти Шаламе начал свою карьеру на сцене и в телевизионных постановках, снявшись в драматическом сериале «Родина» в 2012 году. Двумя годами позже он дебютировал в полнометражном кино в комедийной драме «Мужчины, женщины и дети» и появился в научно-фантастическом фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар». Шаламе привлек международное внимание благодаря главной роли влюбленного подростка в фильме Луки Гуаданьино о совершеннолетии «Назови меня своим именем», что принесло ему номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Он продолжал играть роли второго плана в фильмах Греты Гервиг «Леди Берд» и «Маленькие женщины», а также исполнил главные роли в драме «Красивый мальчик» и в научно-фантастическом фильме Дени Вильнева «Дюна».