Дождливый день в Нью-Йорке
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Дождливый день в Нью-Йорке

Дождливый день в Нью-Йорке (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.32019, A Rainy Day in New York
Мелодрама, Комедия88 мин18+

О фильме

Бунтарь из богатой семьи, Гэтсби учится в непрестижном колледже и встречается с провинциальной звездой студгазеты Эшли. Когда известный режиссер соглашается дать Эшли интервью, Гэтсби решает поехать в Нью-Йорк вместе с ней, ведь это его родной город. Романтическая поездка идет не по плану.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дождливый день в Нью-Йорке»