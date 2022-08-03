Бунтарь из богатой семьи, Гэтсби учится в непрестижном колледже и встречается с провинциальной звездой студгазеты Эшли. Когда известный режиссер соглашается дать Эшли интервью, Гэтсби решает поехать в Нью-Йорк вместе с ней, ведь это его родной город. Романтическая поездка идет не по плану.

