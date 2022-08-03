Дождливый день в Нью-Йорке (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.32019, A Rainy Day in New York
Мелодрама, Комедия88 мин18+
О фильме
Бунтарь из богатой семьи, Гэтсби учится в непрестижном колледже и встречается с провинциальной звездой студгазеты Эшли. Когда известный режиссер соглашается дать Эшли интервью, Гэтсби решает поехать в Нью-Йорк вместе с ней, ведь это его родной город. Романтическая поездка идет не по плану.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Тимоти
Шаламе
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актриса
Селена
Гомес
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Диего
Луна
- Актёр
Лив
Шрайбер
- ССАктриса
Сюзанн
Смит
- ОБАктриса
Оливия
Борхэм-Уинг
- БУАктёр
Бен
Уорхейт
- ГНАктёр
Гриффин
Ньюман
- Сценарист
Вуди
Аллен
- ЭАПродюсер
Эрика
Аронсон
- Продюсер
Летти
Аронсон
- РЧПродюсер
Рон
Чез
- Актёр дубляжа
Филипп
Бледный
- Актриса дубляжа
Анна
Котова
- Актриса дубляжа
Екатерина
Стеблина
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- СБХудожница
Сьюзи
Бензингер
- ВСОператор
Витторио
Стораро