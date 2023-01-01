Биография

Селена Гомес — известная американская певица, актриса и продюсер. Родилась в городе Гранд-Прери, штат Техас, 22 июля 1992 года. Селена Гомес снималась в детских шоу на канале Disney — «Волшебники из Вэйверли Плейс», «Ханна Монтана» — с этого начался ее путь в качестве актрисы. Позже она выпустила несколько музыкальных альбомов и множество синглов, которые становились хитами, в основном, среди подростковой аудитории. Селена Гомес также активно занимается модельным бизнесом, сотрудничая с такими брендами как Puma и Coach, участвует в благотворительных программах и социальных проектах, например, ЮНИСЕФ. Селена Гомес — молодая и талантливая артистка, которая продолжает радовать поклонников своей музыкой, актерскими работами и активной общественной деятельностью. В качестве актрисы снималась в таких работах как «Дождливый день в Нью-Йорке», «Монте Карло», «Плохое поведение», озвучивала дочь графа Дракулы в мультипликационном фильме «Монстры на каникулах».