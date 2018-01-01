Биография

Екатерина Стеблина — российская актриса. Родилась в Москве 6 августа 1991 года. Маленькая Катя мечтала стать актрисой, в три года она легко выступала перед публикой: пела, декламировала стихи и танцевала. Когда девочка подросла, родители стали водить ее на кастинги. В восемь лет Катя начала играть в детском театре и получила хороший опыт работы на сцене. После школы ее приняли во МХАТ, где она занималась в мастерской Кирилла Серебренникова. Учеба продолжалась три года. За это время Екатерина участвовала в девяти спектаклях. После получения диплома молодая актриса поступила в группу «Гоголь-Центра» и одновременно работала в театре Олега Табакова. В театральной работе ей помогали знание английского языка и занятия фигурным катанием. У актрисы красивое сопрано, она участвовала в шоу «Голос», где ее вокальные данные положительно отметили Полина Гагарина и Валерий Сюткин. В биографии Екатерины Стеблиной 17 киноработ. Она дебютировала в 2006 году в фильме «Своя чужая сестра». Затем было еще несколько российских фильмов и сериалов. В 2016 году сыграла главную роль в триллере «Дачники», за которую получила приз фестиваля «Движение».