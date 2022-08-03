Гость
Wink
Фильмы
Гость
6.02015, Гость
Драма, Приключения99 мин18+

Гость (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Фильм рассказывает о студентах-геофизиках, которые отправляются на место, где произошел загадочный взрыв. Там они сталкиваются с настоящими чудесами, необъяснимыми с точки зрения современной науки.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гость»