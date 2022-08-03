Гость (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм рассказывает о студентах-геофизиках, которые отправляются на место, где произошел загадочный взрыв. Там они сталкиваются с настоящими чудесами, необъяснимыми с точки зрения современной науки.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ДРРежиссёр
Денис
Родимин
- Актриса
Екатерина
Стеблина
- АФАктёр
Арнас
Федаравичус
- ЛОАктриса
Лидия
Омутных
- Актёр
Владимир
Мишуков
- АМАктёр
Александр
Мезенцев
- ППАктриса
Полина
Пушкарук
- МБАктёр
Максим
Битюков
- МШАктриса
Мария
Шашлова
- АБАктёр
Андрей
Белозеров
- ВМАктёр
Валерий
Мызников
- ДРСценарист
Денис
Родимин
- ОССценарист
Ольга
Слепцова
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- ВККомпозитор
Владимир
Калинин