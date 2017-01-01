Жаркие летние ночи
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Жаркие летние ночи

Жаркие летние ночи (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Hot Summer Nights
Драмы, Мелодрамы103 мин18+

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Сюжет

Это знойное лето Дэниэл запомнит надолго, ведь он умудрился влюбиться в самую популярную девушку полуострова Кейп-Код и связаться с наркодельцами. Да вот незадача: брат девушки — городской бунтарь и партнер Дэниэла, и лучше бы ему об этом никогда не узнать…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb